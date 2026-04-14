Distributions de composteurs, Parking de la salle Iroise, Pacé
Distributions de composteurs, Parking de la salle Iroise, Pacé mercredi 15 avril 2026.
Distributions de composteurs 15 avril – 28 septembre Parking de la salle Iroise Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T12:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T18:00:00+02:00 – 2026-09-28T18:30:00+02:00
Inscriptions : dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur
Parking de la salle Iroise 5 avenue de Champalaune, Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur »}] [{« link »: « https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv »}]
Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.
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