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Distributions de composteurs, Parking de la salle Iroise, Pacé

Distributions de composteurs, Parking de la salle Iroise, Pacé

Distributions de composteurs, Parking de la salle Iroise, Pacé mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Parking de la salle Iroise

Adresse : 5 avenue de Champalaune, Pacé

Ville : 35740 Pacé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : lundi 28 septembre 2026

Distributions de composteurs 15 avril – 28 septembre Parking de la salle Iroise Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T12:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T18:00:00+02:00 – 2026-09-28T18:30:00+02:00

Inscriptions : dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur

Parking de la salle Iroise 5 avenue de Champalaune, Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur »}] [{« link »: « https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv »}]
Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.

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