Divas | Rencontre avec Martine Delvaux Centre culturel canadien à Paris Paris

Informations pratiques

Le Centre culturel canadien vous invite à une rencontre avec

la romancière et essayiste québécoise Martine Delvaux à l’occasion de la

parution en France de Divas, son nouveau livre de non-fiction publié aux

éditions Héliotrope.

Voix incontournable du féminisme au Canada, Martine Delvaux

livre une enquête sensible et ample sur la voix de celles qu’on a si souvent

tenté de réduire au silence.

« Il ne s’agit pas ici d’attraper les divas, toutes les

divas, dans le but de les collectionner, d’en faire une encyclopédie ou un

dictionnaire, de coller sur elles des connaissances exhaustives, un savoir

universitaire, il ne s’agit pas de les épingler comme on le fait avec les

papillons. Non, il s’agit simplement d’en choisir certaines, d’écouter leurs

voix monter pour y puiser une leçon de création et d’ambition, en même temps

que d’humanité et d’humilité. » Martine Delvaux, extrait Divas

« De l’émotion qui la saisit en écoutant Ne me quitte pas

chantée par Nina Simone la veille de Noël, Martine Delvaux tire un livre

foisonnant, circulant librement par les chemins tracés par toutes celles qui

ont osé chanter, et par toutes celles qui se sont autorisées à les entendre.

Car la voix des femmes, leur chant, nous dit Delvaux, est en soi une puissance

de subversion qui circule. Et diva, ça veut dire : puissance, tristesse et

joie, désir de vivre et refus de se taire. » Louise Chennevière

« Parce que parler, c’est aussi chanter, dénoncer, pleurer,

crier et parfois se taire, ou se faire fermer la bouche. Il y a toutes nos vies

dans ce sujet. » Titiou Lecoq

Romancière et essayiste, professeure en études littéraires,

Martine Delvaux a été sélectionnée en 2024 au prix Médicis essai pour Ça aurait

pu être un film. Elle a également publié Thelma, Louise & moi, Le monde est

à toi, Pompières et pyromanes, Il faut beaucoup aimer les femmes qui pleurent

ainsi que Le boys club qui a remporté le Grand Prix du livre de Montréal en

2020.

La rencontre sera animée par Gladys Marivat, journaliste

pour Le Monde des Livres et Lire Magazine. Elle sera suivie d’une séance de

dédicaces en collaboration avec la Librairie du Québec à Paris.

Rencontre avec Martine Delvaux autour de Divas, son nouveau livre consacré aux voix féminines et à leur puissance. Une soirée animée par Gladys Marivat, suivie d’une séance de dédicaces.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://canada-culture.org/event/divas/



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