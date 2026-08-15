Divas | Rencontre avec Martine Delvaux Centre culturel canadien à Paris Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Centre culturel canadien à Paris · Paris
Informations pratiques
Le Centre culturel canadien vous invite à une rencontre avec
la romancière et essayiste québécoise Martine Delvaux à l’occasion de la
parution en France de Divas, son nouveau livre de non-fiction publié aux
éditions Héliotrope.
Voix incontournable du féminisme au Canada, Martine Delvaux
livre une enquête sensible et ample sur la voix de celles qu’on a si souvent
tenté de réduire au silence.
« Il ne s’agit pas ici d’attraper les divas, toutes les
divas, dans le but de les collectionner, d’en faire une encyclopédie ou un
dictionnaire, de coller sur elles des connaissances exhaustives, un savoir
universitaire, il ne s’agit pas de les épingler comme on le fait avec les
papillons. Non, il s’agit simplement d’en choisir certaines, d’écouter leurs
voix monter pour y puiser une leçon de création et d’ambition, en même temps
que d’humanité et d’humilité. » Martine Delvaux, extrait Divas
« De l’émotion qui la saisit en écoutant Ne me quitte pas
chantée par Nina Simone la veille de Noël, Martine Delvaux tire un livre
foisonnant, circulant librement par les chemins tracés par toutes celles qui
ont osé chanter, et par toutes celles qui se sont autorisées à les entendre.
Car la voix des femmes, leur chant, nous dit Delvaux, est en soi une puissance
de subversion qui circule. Et diva, ça veut dire : puissance, tristesse et
joie, désir de vivre et refus de se taire. » Louise Chennevière
« Parce que parler, c’est aussi chanter, dénoncer, pleurer,
crier et parfois se taire, ou se faire fermer la bouche. Il y a toutes nos vies
dans ce sujet. » Titiou Lecoq
Romancière et essayiste, professeure en études littéraires,
Martine Delvaux a été sélectionnée en 2024 au prix Médicis essai pour Ça aurait
pu être un film. Elle a également publié Thelma, Louise & moi, Le monde est
à toi, Pompières et pyromanes, Il faut beaucoup aimer les femmes qui pleurent
ainsi que Le boys club qui a remporté le Grand Prix du livre de Montréal en
2020.
La rencontre sera animée par Gladys Marivat, journaliste
pour Le Monde des Livres et Lire Magazine. Elle sera suivie d’une séance de
dédicaces en collaboration avec la Librairie du Québec à Paris.
Rencontre avec Martine Delvaux autour de Divas, son nouveau livre consacré aux voix féminines et à leur puissance. Une soirée animée par Gladys Marivat, suivie d’une séance de dédicaces.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00
Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)
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