Divertissement Rue Roger Thirode Poligny
Divertissement Rue Roger Thirode Poligny samedi 30 mai 2026.
Poligny
Divertissement
Rue Roger Thirode L’Entracte Poligny Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-13
Soirée spectacle Divertissement !!!
De la danse, du mime, de la magie, de l’humour et bien d’autres surprises inédites vous seront proposées dans la salle de spectacle de L’Entracte.
Ouverture des portes à 20h, début de la soirée à 20h30.
Buvette et petite restauration disponibles sur place paiement sans carte bleue. .
Rue Roger Thirode L’Entracte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 14 87 03 fbentracte39@gmail.com
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English : Divertissement
L’événement Divertissement Poligny a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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