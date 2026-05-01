Divertissement Rue Roger Thirode Poligny

Poligny

Divertissement

Rue Roger Thirode L’Entracte Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13

Soirée spectacle Divertissement !!!

De la danse, du mime, de la magie, de l’humour et bien d’autres surprises inédites vous seront proposées dans la salle de spectacle de L’Entracte.

Ouverture des portes à 20h, début de la soirée à 20h30.

Buvette et petite restauration disponibles sur place paiement sans carte bleue. .

Rue Roger Thirode L’Entracte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 14 87 03 fbentracte39@gmail.com

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English : Divertissement

L’événement Divertissement Poligny a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA