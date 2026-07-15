Informations pratiques

Béziers

DIVINE ECHO, QUAND LE CIEL SE TAIT, LE CŒUR RÉPOND PAR LA PINGSHADOW DANCE THEATRE

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-25

fin : 2027-06-25

Date(s) :

2027-06-25

Un dialogue entre danse, rituel Pua-Pue et céramique traditionnelle face au bruit du monde numérique contemporain.

Divine Echo est un projet de création interculturelle qui prend pour point de départ le rituel populaire taïwanais de divination Pua-Pue.

L’œuvre interroge notre rapport contemporain à l’incertitude à l’ère de la surcharge informationnelle et de la domination algorithmique, comment les êtres humains cherchent-ils encore des réponses, du réconfort et une forme d’ancrage intérieur ?

Lorsque les dieux se taisent et que le monde devient bruyant, l’être humain peut-il encore entendre l’écho de sa propre voix intérieure ?

La compagnie PingShadow Dance Theatre est une formation de danse contemporaine taïwanaise fondée en 2006 et dirigée par la directrice artistique Yeh Ya-Ping. Elle développe un langage chorégraphique sensible, nourri par les échanges culturels et les expériences interculturelles.

Ces dernières années, la compagnie s’est engagée activement dans des tournées internationales et des projets de collaboration artistique à travers le monde. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : DIVINE ECHO, QUAND LE CIEL SE TAIT, LE CŒUR RÉPOND PAR LA PINGSHADOW DANCE THEATRE

A dialogue between dance, the Pua-Pue ritual, and traditional ceramics in response to the noise of the contemporary digital world.

L’événement DIVINE ECHO, QUAND LE CIEL SE TAIT, LE CŒUR RÉPOND PAR LA PINGSHADOW DANCE THEATRE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34