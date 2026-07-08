Divine Shade • Koahk SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

DIVINE SHADE (22h30)

(Rock industriel – Black Noise Booking – Lyon, FR)

Imaginé par le Lyonnais Ren Toner en 2013, Divine Shade fusionne la cold wave, rock industriel des années 1990 et des sonorités électroniques. Après deux EP et plusieurs remixes réalisés en collaboration avec Chris Vrenna (ex-Nine Inch Nails), le groupe est repéré par Gary Numan, qui les choisit pour assurer la première partie de sa tournée UK 2022, avec un passage remarqué à la Wembley Arena. En 2024, Divine Shade ouvre pour New Model Army et The Mission, avant d’être invité en 2025 par Andrew Eldritch à accompagner The Sisters of Mercy en tournée en France (dont l’Olympia), en Espagne et en Allemagne. Cette même année, Divine Shade sort son premier album, Fragments Vol.1, avec la participation de Chris Payne (Tubeway Army), Steve Fox-Harris (guitariste de Gary Numan) et à nouveau Chris Vrenna.

Les 3 influences : Nine Inch Nails, Gary Numan, The Young Gods

https://divineshade.bandcamp.com/album/fragments-vol-1

https://www.youtube.com/@divineshade/featured

KLOAHK (21h30)

(Rock indus – Paris, FR)

C’est à travers les sons de vieilles machines, des percussions tribales, des riffs de guitare saturés et des images rétro, filmées avec une caméra VHS sur un écran cathodique, que je présente mon travail. La musique de KLOAHK évoque toute une série de références variées, notamment issues des années 90 et 2000. Le résultat est quelque chose de légèrement anachronique, à la fois très humain et puissant, mais aussi froid et dansant.

https://kloahk.bandcamp.com/music

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 13 Novembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Nine Inch Nails, Health & A Perfect Circle

Le vendredi 13 novembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-14T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T19:00:00+02:00_2026-11-13T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/k5q3RCXD3 https://fb.me/e/k5q3RCXD3



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