DiVINes & Vous soirée Théâtre et Vins au Domaine Schoenheitz Wihr-au-Val vendredi 19 juin 2026.

Wihr-au-Val

DiVINes & Vous soirée Théâtre et Vins au Domaine Schoenheitz

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une parenthèse drôle, gourmande et émouvante, à vivre avec nous.

Ce printemps, les diVINes d’Alsace vous ouvrent leurs portes pour un événement qui mêle l’art et le vin.

Au programme, un spectacle clownistico-musical par la Cie Les Insups, Je t’attendant , ponctué d’accords mets et vins imaginés par les vigneronnes hôtes. Une parenthèse drôle, gourmande et émouvante, à vivre avec nous.

Chaque soirée est unique trois diVINes vous reçoivent à chaque fois dans un domaine différent, chacune avec son univers, ses cuvées et sa façon de faire. Le fil rouge ? Le théâtre, le vin et le plaisir de partager.

A Wihr-au-Val, je vous recevrai le vendredi 19 juin avec Estelle Geiller du Domaine Hurst et Laure Adam des Vins JB Adam.

L’apéro dînatoire aura des notes alsaciennes mais aussi plus exotiques, avec une bouchée indienne et des nems vietnamiens, le tout accompagné des vins des 3 domaines.

.

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A funny, delicious, and heartwarming interlude—come experience it with us.

L’événement DiVINes & Vous soirée Théâtre et Vins au Domaine Schoenheitz Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster