DJ Camper, Flammarion Centre Pompidou, Paris

DJ Camper Dimanche 21 juin, 19h00 Flammarion Centre Pompidou Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Un DJ sera present devant les grandes vitrines de la boutique et jouera pour le public de la rue, parfaiteent situee devant une esplanade entre Chatelet et Le Marais, l’evenement pourra acceuillir un public large. Des boissons seront distribuees dans une ambiance electro Espagnole propre a la marque.

Flammarion Centre Pompidou 102P Rue Rambuteau, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France +33 679041103 http://camper.com Proche des metros Chatelet et Hotel de ville

Un DJ sera present devant les grandes vitrines de la boutique et jouera pour le public de la rue, parfaiteent situee devant une esplanade entre Chatelet et Le Marais, l’evenement pourra acceuillir un…

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