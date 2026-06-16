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DJ CHRIS MIKE, ANIMATION & DARBOUKA Clermont-l’Hérault

DJ CHRIS MIKE, ANIMATION & DARBOUKA Clermont-l’Hérault

DJ CHRIS MIKE, ANIMATION & DARBOUKA Clermont-l’Hérault vendredi 21 août 2026.

Adresse : 2 Allée Roger Salengro

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Clermont-l’Hérault

DJ CHRIS MIKE, ANIMATION & DARBOUKA

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Quoi de mieux pour la dernière soirée des vacances scolaires qu’une invitation à la danse et au voyage ?
Quoi de mieux pour la dernière soirée des vacances scolaires qu’une invitation à la danse et au voyage ? Découvrez pour la toute première fois chez votre caviste DJ Chris Mike, qui, fier de ses origines égyptiennes, débarque avec sa musique et sa culture pour une soirée DJ & darbouka !   .

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07 

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English :

What could be better for the last night of school break than an invitation to dance and travel?

L’événement DJ CHRIS MIKE, ANIMATION & DARBOUKA Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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