DJ KEVING Péniche Spera Dole

DJ KEVING

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le 4 juillet, embarquez pour une soirée électro house avec DJ KEVING à bord de la péniche Spera. Dès 20h, profitez d’un set énergique dans une ambiance festive au fil de l’eau. Le bar ouvre dès 16h pour bien commencer la soirée et savourer un moment convivial entre amis ou en famille. Entrée libre, venez vibrer au rythme de la musique dans un cadre original et estival. .

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com

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English : DJ KEVING

L’événement DJ KEVING Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE