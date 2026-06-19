DJ Lass au Musée national Picasso-Paris ! Musée national Picasso-Paris Paris

Pour clôturer en beauté la première saison des Hybrides, le Musée Picasso vous propose une soirée exceptionnelle avec 3 heures de mix intense ! Après la visite des espaces d’expositions temporaires et de la Collection permanente, le public pourra profiter du jardin de l’Hôtel Salé et vibrer avec une sélection musicale passant par le hip-hop, les musiques caribéennes, africaines (afrobeat, amapiano…), la soul, le funk et la house.

Pour l’occasion, nous invitons l’un des DJs les plus en vue du moment : DJ Lass. Son terrain de jeu ? Un mélange électrisant de musiques africaines, de hip-hop contemporain et de classiques 90’s revisités avec une aisance déconcertante.

DJ Lass ne promet qu’une chose : faire danser tout le monde ! Révélé par l’énergie contagieuse de ses soirées La Fibre, il se retrouve rapidement sur scène aux côtés de Dadju, Franglish, Genezio ou encore Ronisia. Puis vient la consécration : SDM l’invite à assurer sa première partie à l’Accor Arena.

Infos pratiques :

Horaires : 19h-23h. L’accès aux expositions ouvertes est compris dans le prix du billet.

Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € (voir conditions)

Les réservations se feront uniquement sur la billetterie en ligne du musée Picasso.

En savoir plus

Soirée de clôture de la première saison des Hybrides.

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h00 à 23h00

payant

Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00

Musée national Picasso-Paris 5 rue de Thorigny 75003 Paris

https://www.museepicassoparis.fr/fr/dj-lass-les-hybrides +33185560036 contact@museepicassoparis.fr https://www.facebook.com/MuseePicassoParis https://www.facebook.com/MuseePicassoParis https://x.com/MuseePicasso



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