DJ LESKA & MC Virus en exclusivité à Nantes Warehouse Nantes
vendredi 25 septembre 2026 · Warehouse · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 –
Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte
Référence de la scène urbaine, DJ Leska se distingue par des mixes mêlant shatta, afrobeat, rap et world music. Révélé en 2017 avec les titres « Enfumé », « Vay », « Dans le Carré » et « La Fuite », qui cumulent plus de 200 millions de vues, il s’est rapidement imposé sur la scène des clubs.Au fil de son parcours, il a collaboré avec Naza, Vegedream, Aya Nakamura, Tayc ou encore Tiakola, tout en multipliant les tournées internationales. Sa technique, son énergie et son sens du show accompagnent chacune de ses performances.Pour cette date DJ Leska sera accompagné de MC Virus et Kozi et Zayon complèteront la programmation de cette soirée exclusive !
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/dj-leska-mc-virus-en-exclusivite-a-nantes
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