DJ Safy, Musée Sainte-Croix, Poitiers

DJ Safy Samedi 23 mai, 18h00, 21h00 Musée Sainte-Croix Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

« Poitevine d’adoption, Safy a écumé depuis 2003 les clubs de la Suisse ainsi que ceux de l’Est de la France et du Sud de l’Allemagne. Puriste du mix sur platines vinyles, elle peut autant jouer de la house que de l’hardcore. Ses multiples facettes font de ses sets une diversité de couleurs : entre mélodies psychédéliques et kicks rythmés, ses sonorités lui ressemblent. Un mélange doux et percutant inspiré de la techno berlinoise qu’elle affectionne particulièrement. Depuis quelques années, elle transmet sa passion aux jeunes générations en tant qu’enseignante des techniques et à l’art du DJing à Poitiers. »

Musée Sainte-Croix 61 rue Saint-Simplicien, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.poitiers.fr/c__231_977__Accueil_musee_Sainte_Croix.html L’archéologie régionale est évoquée depuis la Préhistoire. De l’époque paléolithique, les étranges gravures de la Grotte de la Marche occupent une place à part dans l’art magdalénien. On remarquera aussi la richesse du mobilier provenant des sépultures néolithiques, d’intéressants «dépôts» de l’Age du Bronze, ainsi quelques exemples de céramique protohistorique à décor anthropomorphe. Quelques murs romains conservés sur place rappellent que ce quartier de Limonum ne cessa d’être occupé dans l’Antiquité. Bornes milliaires, inscriptions, épitaphes retrouvées dans le rempart du Bas-Empire nous introduisent dans la cité des Pictons. On y évoque sous le regard protecteur de Minerve,la religion et la vie quotidienne des gallo-romains. Les rites funéraires sont évoqués par la découverte d’Antran et par une collection de verres issus des nécropoles poitevines. De l’Antiquité tardive et du haut moyen âge témoignent des sarcophages sculptés et le rare décor de stuc de Vouneuil-sous-Biard. Une belle série de sculptures rappelle l’extraordinaire rayonnement des ateliers romans en Poitou. Du moyen âge date aussi un vase-reliquaire en verre découvert dans l’abbaye de Saint-Savin, unique spécimen conservé en Europe. La section Beaux-Arts expose une importante collection de peintures et de sculptures de la fin du XVIIIe au XXe siècles : peintures d’histoire et paysages de la première moitié du XIXe siècle, renouveau artistique de la fin du XIXe en peinture et sculpture avec, en particulier, les œuvres d’Auguste Rodin et de Camille Claudel. Une section « Poitiers dans l’art et l’histoire » propose un parcours dans l’histoire et les paysages de Poitiers et de sa région, à travers les représentations peintes ou sculptées.

« Poitevine d’adoption, Safy a écumé depuis 2003 les clubs de la Suisse ainsi que ceux de l’Est de la France et du Sud de l’Allemagne. Puriste du mix sur platines vinyles, elle peut autant jouer de la…

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