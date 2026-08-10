UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clamecy

DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

jeudi 20 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy

DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Boule d'Or Auberge créative
Adresse
5 Place de Bethléem
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif

Clamecy

DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Eclectic abstract groovy percussive
OUMA BOUMA (DJ resident et programmateur de la Boule d’or) nous livrera un de ces DJ set voyageur dont il a le secret. Digger insatiable, Ouma Bouma assemble de pépites dénichées aux quatre coins du mondes et du web, s’affranchissant des barrière de style pour une voyage musical unexpected !
Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h ** Entrée à prix libre libre **   .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   progbouledor@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma

L’événement DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Clamecy (Nièvre)