DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma La Boule d’Or Auberge créative Clamecy
jeudi 20 août 2026 · La Boule d'Or Auberge créative · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Eclectic abstract groovy percussive
OUMA BOUMA (DJ resident et programmateur de la Boule d’or) nous livrera un de ces DJ set voyageur dont il a le secret. Digger insatiable, Ouma Bouma assemble de pépites dénichées aux quatre coins du mondes et du web, s’affranchissant des barrière de style pour une voyage musical unexpected !
Dans le bar d’été de LA BOULE D’OR Ouverture des portes 17h, début de l’évènement 19h ** Entrée à prix libre libre ** .
La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté progbouledor@proton.me
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English : DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma
L’événement DJ Set à la Boule d’Or avec Ouma Bouma Clamecy a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais
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