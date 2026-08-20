Dj set de Mehmet.A, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Dj set de Mehmet.A Samedi 3 octobre, 17h30 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Gratuit – Tout public – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Rendez-vous samedi 3 octobre à 17h30 pour un Dj set à la médiathèque !

Dj aux inspirations éclectiques, Mehmet.A propose un voyage à travers le Moyen Orient. Il explore des sons qui partagent un point commun essentiel : l’art du groove.

dans le cadre des Nuits des Bibliothèques

Gratuit – Tout public – Entrée libre

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/rendez-vous/tous-les-rendez-vous/861-les-nuits-des-bibliotheque-du-02-au-03-octobre »}]

Rendez-vous samedi 3 octobre à 17h30 pour un Dj set à la médiathèque !