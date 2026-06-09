Dj set DJ ZEBRA Le Sew Morlaix Morlaix

Morlaix

Dj set DJ ZEBRA

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

BOOTLEGS ALL STYLES

DJ Zebra est un DJ français connu pour ses bootlegs ou mashups (mixs hybrides), pionnier d’un mouvement qu’il a popularisé sur scène et à la radio depuis les années 00’s. Grâce à son style rock et énergique, il a conquis les publics de nombreux festivals (Paleo, Vieilles Charrues, Solidays, Francofolies, Printemps de Bourges, Fiesta des Suds, …) et clubs, en France et dans de nombreux pays. Il joue en solo, en duo (avec DJ Prosper sous le nom de Bootleggers United), ou avec diverses formations live selon ses projets (il est aussi musicien, chanteur et auteur). Zebra se renouvelle constamment, en offrant toujours des nouveautés surprenantes au plus près des tendances actuelles.

Beaucoup de gens connaissent Zebra à la radio. Son émission Zebramix, diffusée sur Oüi Fm et Virgin Radio, était dans le Top 3 des podcasts les plus populaires de France. Il a aussi animé sur France Inter, Le Mouv’ et RTL2, et est actuellement sur Radio Vostok. Installé à Genève depuis 2018, il est aussi programmateur de concerts et de DJs, manager et booker d’artistes. Mais c’est surtout en tant que DJ Zebra qu’il continue d’éclater les foules adeptes de ses délires aux platines. Le zèbre rebondit toujours. .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dj set DJ ZEBRA Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX