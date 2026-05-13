DJ Set, Louvre-Lens, Lens
DJ Set, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.
DJ Set Samedi 23 mai, 20h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Dès 20h
Dans le hall du musée, Omar Ek proposera un dj-set exceptionnel. Il commencera par accueillir et accompagner musicalement les visiteurs et les participants aux ateliers situés dans le hall puis, de 22h jusqu’à la fermeture du musée, alors que les ateliers de médiation se termineront, il poursuivra la soirée par un dj set électro-SWANA qui construira des ponts entre les musiques d’Orient et d’Occident.
Jusqu’à minuit
Hall du musée
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
Dès 20h
Omar Eik © Sarah Bastin
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