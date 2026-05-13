DJ Set, Louvre-Lens, Lens

DJ Set Samedi 23 mai, 20h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dès 20h

Dans le hall du musée, Omar Ek proposera un dj-set exceptionnel. Il commencera par accueillir et accompagner musicalement les visiteurs et les participants aux ateliers situés dans le hall puis, de 22h jusqu’à la fermeture du musée, alors que les ateliers de médiation se termineront, il poursuivra la soirée par un dj set électro-SWANA qui construira des ponts entre les musiques d’Orient et d’Occident.

Jusqu’à minuit

Hall du musée

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr

Dès 20h

Omar Eik © Sarah Bastin