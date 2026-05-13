Lectures de Kamishibaï, Louvre-Lens, Lens

Lectures de Kamishibaï Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dès 18h

Petit théâtre illustré japonais

Laissez-vous transporter par une lecture de kamishibaï, ce petit théâtre d’origine japonaise. Des histoires vous portent vers des paysages orientaux, où les animaux sont les personnages principaux.

30 min

Médiathèque

En accès libre dans la limite des places disponibles

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr

Dès 18h

©Louvre-Lens / Alex Dinaut