Lectures de Kamishibaï, Louvre-Lens, Lens
Lectures de Kamishibaï, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.
Lectures de Kamishibaï Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Dès 18h
Petit théâtre illustré japonais
Laissez-vous transporter par une lecture de kamishibaï, ce petit théâtre d’origine japonaise. Des histoires vous portent vers des paysages orientaux, où les animaux sont les personnages principaux.
30 min
Médiathèque
En accès libre dans la limite des places disponibles
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
Dès 18h
©Louvre-Lens / Alex Dinaut
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