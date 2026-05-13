Photobooths, Louvre-Lens, Lens

Photobooths Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

De 18h à 23h

PHOTOBOOTHS

Prenez la pose ! Acteur de la Comédie-Française ou personnage poétique en silhouette noire inspiré des Mille Et Une Nuits, transformez-vous et repartez avec votre photo souvenir de la soirée.

Hall du musée

Dans la limite des places disponibles.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr

De 18h à 23h

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