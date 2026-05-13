Photobooths, Louvre-Lens, Lens
Photobooths, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.
Photobooths Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
De 18h à 23h
PHOTOBOOTHS
Prenez la pose ! Acteur de la Comédie-Française ou personnage poétique en silhouette noire inspiré des Mille Et Une Nuits, transformez-vous et repartez avec votre photo souvenir de la soirée.
Hall du musée
Dans la limite des places disponibles.
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
De 18h à 23h
© DR
À voir aussi à Lens (Pas-de-Calais)
- KEREN ANN THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens 21 mai 2026
- Soirée DJ mousse Lens 23 mai 2026
- Lectures de Kamishibaï, Louvre-Lens, Lens 23 mai 2026
- 1001 voix des Comédien(ne)s, Louvre-Lens, Lens 23 mai 2026
- Méditation électro-gnaoua, Louvre-Lens, Lens 23 mai 2026