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Photobooths, Louvre-Lens, Lens

Photobooths, Louvre-Lens, Lens

Photobooths, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.

Lieu : Louvre-Lens

Adresse : 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France

Ville : 62300 Lens

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Photobooths Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

De 18h à 23h
PHOTOBOOTHS
Prenez la pose ! Acteur de la Comédie-Française ou personnage poétique en silhouette noire inspiré des Mille Et Une Nuits, transformez-vous et repartez avec votre photo souvenir de la soirée.
Hall du musée
Dans la limite des places disponibles.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
De 18h à 23h

© DR

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