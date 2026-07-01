D’jal – En pleine conscience, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

D’jal – En pleine conscience Vendredi 4 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Catégorie Or : 48€ ; Catégorie 1 : 40€ ; Catégorie 2 : 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00

Fort de son succès au Jamel Comedy Club notamment grâce à son personnage du « Portugais », l’humoriste français est de retour sur scène avec « En pleine conscience » son nouveau spectacle !

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/85/le_pin_galant/d_jal »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Fort de son succès au Jamel Comedy Club notamment grâce à son personnage du « Portugais », l’humoriste français est de retour sur scène avec « En pleine conscience » son nouveau spectacle ! D’jal Humour