D’jal – En pleine conscience, Le Pin Galant, Mérignac
vendredi 4 décembre 2026 · Le Pin Galant · Mérignac
Informations pratiques
D’jal – En pleine conscience Vendredi 4 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde
Catégorie Or : 48€ ; Catégorie 1 : 40€ ; Catégorie 2 : 37€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00
Fort de son succès au Jamel Comedy Club notamment grâce à son personnage du « Portugais », l’humoriste français est de retour sur scène avec « En pleine conscience » son nouveau spectacle !
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.
Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/85/le_pin_galant/d_jal »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.
Fort de son succès au Jamel Comedy Club notamment grâce à son personnage du « Portugais », l’humoriste français est de retour sur scène avec « En pleine conscience » son nouveau spectacle ! D’jal Humour
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