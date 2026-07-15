D’jal Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
mardi 19 janvier 2027 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
D’jal
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:30:00
fin : 2027-01-19
Date(s) :
2027-01-19
Fort de son succès au Jamel Comedy Club notamment grâce à son personnage du Portugais , l’humoriste français est de retour sur scène avec En pleine conscience son nouveau spectacle !
Des shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec des personnages toujours plus dingues et des situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour ! .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : D’jal
L’événement D’jal Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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