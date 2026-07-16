Djamil le Shlag Exodes Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Djamil le Shlag Exodes

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06 21:30:00

Date(s) :

2027-02-06

Dans son nouveau spectacle, Djamil le Shlag poursuit l’exploration des 3 thèmes qui lui sont chers identité, éducation, transmission.

Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension.

Après une première tournée couronnée de succès, il repart à la rencontre du public partout en France avec son sens de la répartie et la même énergie communicative.

Placement libre assis.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

In his new show, Djamil le Shlag continues to explore the three themes closest to his heart: identity, education, and passing on traditions.

With his uncomplicated and high-energy take on the ills afflicting his contemporaries, he offers a dose of laughter and positivity to a society under strain.

After a highly successful first tour, he’s hitting the road again to meet audiences across France with his quick wit and the same infectious energy.

Unreserved seating.

L’événement Djamil le Shlag Exodes Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH