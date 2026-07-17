Docs en docs Spécial INA, Médiathèque centre-ville, Orléans

Informations pratiques

Docs en docs Spécial INA Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque centre-ville Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Archives du cinéma à la médiathèque : De Jour de fête au Cerveau, en passant par Peau d’âne et Police Python, micros et caméras de la télévision ont suivi la production de films phares du cinéma français en région Centre Val de Loire. La médiathèque d’Orléans et la délégation INA Loire Bretagne vous invitent à en redécouvrir les tournages à travers le prisme des archives télévisées.

Médiathèque centre-ville 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238684545 https://mediatheques.orleans.fr

Archives du cinéma à la médiathèque : De « Jour de fête » au « Cerveau », en passant par « Peau d’âne » et « Police Python »…

©INA – Tournage du filme « Le cerveau »