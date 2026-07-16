Docu Gardiens de la forêt Mongolie, le sanctuaire de la taïga (5/5) Saint-Yrieix-la-Perche
jeudi 13 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Docu Gardiens de la forêt Mongolie, le sanctuaire de la taïga (5/5)
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Au cœur de cinq forêts primaires, de l’Amazonie à l’Océanie en passant par l’Afrique, cinq représentants des communautés autochtones s’engagent pour la protection de ces poumons verts reboiser, lutter contre la pollution, préserver la biodiversité.
Dans cet épisode, la taïga, connue aussi sous le nom de forêt boréale, représente environ 17% de la surface de la Terre. En Mongolie, les riches ressources de la taïga ont été pillées et ravagées par la chasse intensive et les activités minières. Tumursukh Jal, un ancien chasseur issu des communautés autochtones, a pour ambitieuse mission de la protéger des incursions dévastatrices en mettant un terme aux explications illégales. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
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English : Docu Gardiens de la forêt Mongolie, le sanctuaire de la taïga (5/5)
L’événement Docu Gardiens de la forêt Mongolie, le sanctuaire de la taïga (5/5) Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin
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