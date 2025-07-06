Docu givré Le mystère des Lemmings Espace des Mondes Polaires Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Docu givré Le mystère des Lemmings

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Partez au Groenland et rencontrez une espèce animale saugrenue le lemming ! Ce documentaire sous forme d’enquête scientifique suit le quotidien de deux chercheurs (Brigitte Sabard et Olivier Gilg) en pleine expédition pour percer un mystère autour de l’existence de ce petit mammifère. Outre l’aspect enquête , ce film est aussi un formidable témoin des changements climatiques de notre planète.

Après 10 ans de travaux, ces deux chercheurs naturalistes au Groupe de Recherche en Écologie Arctique, ont élucidé le mystère du soi disant suicide des lemmings. Mais au fil de leurs expéditions, ils ont relevé les signes tangibles de changements climatiques en cours ou à venir, et s’inquiètent pour les générations futures. En 2003 le couple a eu un enfant, Vladimir. En les accompagnants tous les ans aux confins du monde, Vladimir a également donné un nouveau regard à leurs missions.

Pendant les vacances scolaires, les lundis à 16h. Gratuit. Durée 52 minutes

Le mystère des lemmings est un film de Jérôme ROGUEZ et Laurent FALQUEVERT, produit par MARA FILMS. Projection dans le cadre de Docs ici, Courts là .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Docu givré Le mystère des Lemmings

L’événement Docu givré Le mystère des Lemmings Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)