Documentaire-fiction : le serment de Cyriaque, Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Informations pratiques

Documentaire-fiction : le serment de Cyriaque Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Archives départementales de la Gironde Gironde

Gratuit. Entrée libre. 100 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Projection d’un documentaire-fiction Le Serment de Cyriaque (The Oath of Cyriac), réalisé en 2021 par Olivier Bourgeois en partenariat avec le Bouclier bleu France.

Présentation du documentaire par une représentante du Bouclier bleu France.

Synopsis : En 2015, en plein conflit Syrien, un petit groupe d’archéologues, de conservateurs de musée et d’agents d’entretien jouent le rôle d’antiquaires et luttent pour préserver les collections monumentales d’antiquités du musée national d’Alep.

Un exemple international de préservation d’un patrimoine en danger. Horaires : 14h30 et 16h00 en VOST

Durée : 1h15

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr

Projection d’un documentaire-fiction Le Serment de Cyriaque (The Oath of Cyriac), réalisé en 2021 par Olivier Bourgeois en partenariat avec le Bouclier bleu France.

©Bouclier Bleu France