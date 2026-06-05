Bédarieux

DOCUMENTAIRE LA FERME QUI SOIGNE

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Projection du documentaire La Ferme qui soigne de Caroline Breton

Séance suivie de la conférence Cultiver l’eau pour cultiver la terre, chaque goutte compte par Raphaël Colicci​

Durée 1h18 Tarif Film seul 5 € Tarif Film + Conférence 8 €

Projection du documentaire La Ferme qui soigne de Caroline Breton

Raphaël Colicci est un peu touche-à-tout ostéopathe, paysan, apiculteur, formateur, conférencier, sans cesse en train de se poser des questions, et de chercher des solutions ! Il cultive des variétés anciennes de fruits et légumes qui ont du goût, sont résistantes au froid, ont peu besoin d’eau et bonnes pour la santé.

Séance suivie de la conférence Cultiver l’eau pour cultiver la terre, chaque goutte compte par Raphaël Colicci​

Durée 1h18 Tarif Film seul 5 € Tarif Film + Conférence 8 € .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

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English :

Screening of the documentary La Ferme qui soigne by Caroline Breton

Followed by a talk entitled Cultiver l?eau pour cultiver la terre, chaque goutte compte by Raphaël Colicci?

Running time: 1h18 Film only: 5? Film + Lecture 8 ?

L’événement DOCUMENTAIRE LA FERME QUI SOIGNE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB