Documentaire : Le Bal Du Cheval Blanc – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon, maison Folie Wazemmes, Lille

Documentaire : Le Bal Du Cheval Blanc – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon Mercredi 27 mai, 20h00 maison Folie Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T20:00:00+02:00 – 2026-05-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00 – 2026-05-27T21:30:00+02:00

Gorgone Productions présente son documentaire sur le mythique bistrot du Cheval Blanc et sa patronne légendaire, Monique. Une immersion vive dans l’âme de Wazemmes, projetée à la Maison Folie Wazemmes le mercredi 27 mai dans le cadre de Wazemmes l’Accordéon.

Gratuit

Durée 1 h 30

Tout public

Mercredi 27 mai, 20 h

Dans le cadre du Festival Wazemmes l’Accordéon par Flonflons.

Réalisateur: Gorgone Productions

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l'occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l'architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Un film de Gorgone Productions consacré au mythique Cheval Blanc et à Monique, figure emblématique de Wazemmes.

Flonflons – Wazemmes l’Accordéon