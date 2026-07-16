Documentaire sur le convoi des 31 000, Église Saint-Romain, Athée-sur-Cher

Informations pratiques

Documentaire sur le convoi des 31 000 Samedi 19 septembre, 20h00 Église Saint-Romain Indre-et-Loire

Limité à 120 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Diffusion du documentaire sur les 230 résistantes françaises déportées à Auschwitz. La diffusion sera suivie d’un échange avec la documentariste Natacha Giler.

Église Saint-Romain Rue du Pré Jarry, 37270 Athée-sur-Cher, France Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’église fut bâtie au XIIe siècle, et reconstruite presque entièrement vers 1635 par Philippe Sallier, seigneur de Chênaie. De l’édifice du 12e subsistent le mur sud de la nef, une tour carrée couronnée par une flèche à pans légèrement brisés. La nef est couverte en charpente avec lambris. Le collatéral au nord est relié à la nef par trois arcades en tiers point. Des amorces d’ogives prouvent le projet inexécuté de voûter la nef et le bas-côté. La nef aboutit à un choeur de deux travées barlongues, voûtées d’ogives à moulures prismatiques. L’abside a cinq pans.

Diffusion du documentaire sur les 230 résistantes françaises déportées à Auschwitz. La diffusion sera suivie d’un échange avec la documentariste Natacha Giler.

©Natacha Giler