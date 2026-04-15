Dolce Disco Thionville
Dolce Disco Thionville samedi 30 mai 2026.
Thionville
Dolce Disco
43 Rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
65
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Dolce Disco Soirée de Clôture de La Dolce Vita 2026
Une soirée festive et conviviale vous attend pour clore La Dolce Vita 2026 en beauté. Plongez dans une soirée où l’Italie rencontre la disco, où la gastronomie épouse la fête, et où chaque détail est pensé pour vous faire danser sous les boules à facettes.
Le décor ? Des boules à facettes qui font scintiller la salle, des couleurs chatoyantes, une atmosphère conviviale et festive, bienvenue à la Dolce Disco !
Le dress code ? Disco Italia osez les paillettes, le velours, les couleurs vives !
Au programme de la soirée
Verre d’accueil à votre arrivée Apérol Spritz (avec ou sans alcool)
Menu italien en 4 temps (service à table)
Animation musicale assurée par le groupe Courtney & Louise (tribute to ABBA) et le DJ Laurent
Espace bar vin rouge, vin blanc, crémant, boissons non alcoolisées en supplément (eau plat et gazeuse comprises)
Places limitées réservation obligatoire, tables de 8 personnes possibleTout public
65 .
43 Rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 71 apecet@thionvillecommerces.com
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English :
La Dolce Disco La Dolce Vita 2026 Closing Party
A festive and convivial evening awaits you to close La Dolce Vita 2026 in style. Immerse yourself in an evening where Italy meets disco, where gastronomy meets celebration, and where every detail is designed to get you dancing under the disco balls.
The decor? Sparkling disco balls, shimmering colors and a friendly, festive atmosphere welcome to La Dolce Disco!
The dress code? Disco Italia: dare to wear sequins, velvet and bright colors!
Evening program:
Welcome drink on arrival Aperol Spritz (with or without alcohol)
4-course Italian menu (table service)
Musical entertainment by Courtney & Louise (tribute to ABBA) and DJ Laurent
Bar area: red wine, white wine, crémant, non-alcoholic beverages extra (still and sparkling water included)
Limited seating reservation essential, tables of 8 possible
L’événement Dolce Disco Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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