Dolce Vita Rockabilly Italien Le Champ Commun Augan

Augan

Dolce Vita Rockabilly Italien

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La Dolce Vita est un groupe de reprise de musique italienne des années 50 aux années 70. Il propose un moment de concert festif, drôle et dansant. La Dolce Vita joue des tubes des années 60 de Rita Pavone à Adriano Celentano, en passant par Dalida, Little Tony, Mina, Patty Pravo et Edoardo Vianello rock’n’roll, yéyé, rockabilly, twist.

Par leurs costumes, leur attitude, leur faux accent italien, le public croit assister à un concert de variétés italienne du passé. La Dolce Vita apporte un moment de légèreté et de découverte ou redécouverte d’une musique qui autorisait l’insouciance et la libération des corps. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Dolce Vita Rockabilly Italien Augan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande