Duo Yia Filous Musique Kurdes de Turquie Le Champ Commun Augan

Augan

Duo Yia Filous Musique Kurdes de Turquie

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Yia Filous puise dans le répertoire des musiques populaires kurdes de Turquie, en diffusant un message de soutien et d’amitiés à cette culture. Leurs chants d’amour et d’exil portent la voix des résistant(e)s des montagnes du Kurdistan aux confins de la Mésopotamie. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Duo Yia Filous Musique Kurdes de Turquie Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande