Duo Yia Filous Musique Kurdes de Turquie Le Champ Commun Augan
Duo Yia Filous Musique Kurdes de Turquie Le Champ Commun Augan samedi 11 juillet 2026.
Augan
Duo Yia Filous Musique Kurdes de Turquie
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Yia Filous puise dans le répertoire des musiques populaires kurdes de Turquie, en diffusant un message de soutien et d’amitiés à cette culture. Leurs chants d’amour et d’exil portent la voix des résistant(e)s des montagnes du Kurdistan aux confins de la Mésopotamie. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Duo Yia Filous Musique Kurdes de Turquie Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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