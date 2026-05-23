Griseo Meam Conte médiéval et jonglerie Le Champ Commun Augan

Augan

Griseo Meam Conte médiéval et jonglerie

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Fulbert, bonimenteur et conteur des chemins, arpente villages et bourgades pour raconter la fabuleuse histoire de Cyanérir, guerrier sanguinaire assoiffé de victoires. Étrangement, la présentation obscure de ce sombre personnage bascule sur un roman d’amour. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Griseo Meam Conte médiéval et jonglerie Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande