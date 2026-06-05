Dole au temps des sorcières Dole Tourisme Dole

Dole

Dole au temps des sorcières

Dole Tourisme 6 place Grévy Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

Découvrez comment la peur et les croyances ont marqué l’histoire de Dole au 16eme et 17ème siècle…Et ceci n’est pas une légende.

Revivez les procès de l’époque et les personnages locaux, au fil d’un parcours retraçant, comment la sorcellerie hantait la Ville. .

Dole Tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@byhellodole.fr

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English : Dole au temps des sorcières

L’événement Dole au temps des sorcières Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE