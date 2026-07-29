Informations pratiques

Saumur

Dolmen de Bagneux

Bagneux Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Il est l’un des plus grands dolmens d’Europe de la période néolithique avec 15 dalles, une chambre funéraire de 18m et un poids avoisinant les 500 tonnes.

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Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 23 02 dolmen.bagneux@orange.fr

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English :

It is one of the largest dolmens in Europe from the Neolithic period, with 15 slabs, an 18m burial chamber and a weight of around 500 tonnes.

L’événement Dolmen de Bagneux Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME