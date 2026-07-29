Dolmen de Bagneux Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Dolmen de Bagneux
Bagneux Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Il est l’un des plus grands dolmens d’Europe de la période néolithique avec 15 dalles, une chambre funéraire de 18m et un poids avoisinant les 500 tonnes.
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Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 23 02 dolmen.bagneux@orange.fr
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English :
It is one of the largest dolmens in Europe from the Neolithic period, with 15 slabs, an 18m burial chamber and a weight of around 500 tonnes.
L’événement Dolmen de Bagneux Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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