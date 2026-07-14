Domaine Besancenot Vente des Vins 2026 Dégustation Spéciale Vente de vins de Beaune (6 vins) Domaine Besancenot Beaune
vendredi 13 novembre 2026 · Domaine Besancenot · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Domaine Besancenot Vente des Vins 2026 Dégustation Spéciale Vente de vins de Beaune (6 vins)
Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune Côte-d’Or
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 10:00:00
fin : 2026-11-15 13:00:00
Date(s) :
2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15
Vigneron depuis 6 générations, situé à Beaune, faubourg Saint Nicolas à Beaune (direction route de Savigny les Beaune), le Domaine Besancenot façonne ses vins dans le respect de la tradition bourguignonne et vous propose une dégustation spéciale Ventes des Vins de Beaune
La dégustation comprend 6 vins (2 blancs et 4 rouges), accompagnée d’un sac de gougères par personne et un verre de dégustation gravé
En blanc
Chorey-les-Beaune 2024
Beaune 1er Cru Les Cent Vignes 2023
En rouge
Beaune les Mariages 2025
Beaune Clos du roi 1er cru 2023
Beaune Cent Vignes 1er Cru 2022
Beaune Grèves 1er Cru 2021
Départ de dégustation toutes les heures
Départs 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h (dernier départ ; sauf le dimanche dernier départ à 12h)
Nombre de personnes limité par départ (30)
RESERVATION OBLIGATOIRE
Informations complémentaires
vous pouvez présenter au domaine votre billet papier imprimé ou votre e-billet sur votre smartphone
Horaires d’ouverture du domaine Besancenot pendant la Vente des Vins 2026
Vendredi 13 novembre de 10h à 18h (dernier départ à 18h)
Samedi 14 novembre de 9h à 18h (dernier départ à 18h)
Dimanche 15 novembre de 9h à 13h (dernier départ à 12h) .
Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@domaine-besancenot.fr
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English : Domaine Besancenot Vente des Vins 2026 Dégustation Spéciale Vente de vins de Beaune (6 vins)
L’événement Domaine Besancenot Vente des Vins 2026 Dégustation Spéciale Vente de vins de Beaune (6 vins) Beaune a été mis à jour le 2026-07-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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