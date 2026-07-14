Domaine Besancenot Vente des Vins 2026 Dégustation Spéciale Vente de vins de Beaune (6 vins) Domaine Besancenot Beaune

Informations pratiques

Beaune

Domaine Besancenot Vente des Vins 2026 Dégustation Spéciale Vente de vins de Beaune (6 vins)

Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 10:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15

Vigneron depuis 6 générations, situé à Beaune, faubourg Saint Nicolas à Beaune (direction route de Savigny les Beaune), le Domaine Besancenot façonne ses vins dans le respect de la tradition bourguignonne et vous propose une dégustation spéciale Ventes des Vins de Beaune

La dégustation comprend 6 vins (2 blancs et 4 rouges), accompagnée d’un sac de gougères par personne et un verre de dégustation gravé

En blanc

Chorey-les-Beaune 2024

Beaune 1er Cru Les Cent Vignes 2023

En rouge

Beaune les Mariages 2025

Beaune Clos du roi 1er cru 2023

Beaune Cent Vignes 1er Cru 2022

Beaune Grèves 1er Cru 2021

Départ de dégustation toutes les heures

Départs 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h (dernier départ ; sauf le dimanche dernier départ à 12h)

Nombre de personnes limité par départ (30)

RESERVATION OBLIGATOIRE

Informations complémentaires

vous pouvez présenter au domaine votre billet papier imprimé ou votre e-billet sur votre smartphone

Horaires d’ouverture du domaine Besancenot pendant la Vente des Vins 2026

Vendredi 13 novembre de 10h à 18h (dernier départ à 18h)

Samedi 14 novembre de 9h à 18h (dernier départ à 18h)

Dimanche 15 novembre de 9h à 13h (dernier départ à 12h) .

Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@domaine-besancenot.fr

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English : Domaine Besancenot Vente des Vins 2026 Dégustation Spéciale Vente de vins de Beaune (6 vins)

L’événement Domaine Besancenot Vente des Vins 2026 Dégustation Spéciale Vente de vins de Beaune (6 vins) Beaune a été mis à jour le 2026-07-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)