Domaine Dalmeran Journée Portes Ouvertes Domaine Dalmeran Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Étienne-du-Grès

Domaine Dalmeran Journée Portes Ouvertes

Samedi 9 mai 2026 à partir de 10h.

– Dégustation de 10h à 18h

– Visite guidée à 11h, 14h et 16h

– Food Truck à partir de 11h. Domaine Dalmeran 43, Avenue Notre Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Une journée portes ouvertes au Domaine Dalmeran! Une expérience unique pour plonger dans la tradition viticole de notre village et voir notre cheval en action dans les vignes

Découvrez l’art du travail au cheval lors de nos visites guidées gratuites!



Foodtrucks sur place (L’authentik Fournaio) .

Domaine Dalmeran 43, Avenue Notre Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 04 04 info@dalmeran.fr

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English :

Open day at Domaine Dalmeran! A unique opportunity to immerse yourself in the wine-growing tradition of our village and see our horse in action in the vines.

L’événement Domaine Dalmeran Journée Portes Ouvertes Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles