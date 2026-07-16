Dommage, Centre de la photographie ordinaire, Simorre

Informations pratiques

Dommage 14 mai – 19 juin 2027 Centre de la photographie ordinaire Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-14T10:30:00+02:00 – 2027-05-14T18:30:00+02:00

Fin : 2027-06-19T10:30:00+02:00 – 2027-06-19T18:30:00+02:00

Dommage

Une photographie parle deux fois du temps,

une fois pour dire qu’elle s’en saisit

et une autre pour dire qu’il est passé…

Denis Roche

Parmi les séries de la collection, une section occupe une place toute particulière : celle des dommages. Pliées, tâchées, arrachées, oxydées, griffonnées, moisies, brûlées, découpées, effacées : ces photographies altérées par le temps ou l’usage recèlent des qualités esthétiques libres de toute intention artistique. Le Centre en présente des centaines…

Centre de la photographie ordinaire 18 / 54 grand rue Paul saint Martin 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie 0626822334 https://www.collectif-lecommundesmortels.fr http://@collectif.lecommundesmortels Le Centre de la photographie ordinaire abrite la collection « le commun des mortels », 3.000.000 de photographies amateurs et anonymes, révélant à la fois une histoire du regard collectif et un récit humain d’une immense puissance.

C’est également un lieu dédié à la sauvegarde des photographies de famille, où chacun peut confier les clichés qu’il ne souhaite pas conserver, afin qu’ils soient préservés, étudiés et transmis aux générations futures.

Tout au long de l’année, le Centre propose des expositions consacrées à la photographie du quotidien et invite chacun à explorer son propre regard à travers des ateliers ouverts à tous.

Visiter le Centre, c’est avoir la certitude de ne plus jamais voir ses propres photos de la même manière ! parking à proximité

Dommage

©collection le commun des mortels