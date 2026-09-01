Informations pratiques

Laissac-Sévérac l’Église

Don du sang à Laissac

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-09-10 2026-11-19

Collecte de sang au centre administratif de Laissac de 14h à 18h30.

Collecte de sang à Laissac.

Privilégiez la prise de rendez-vous dondesang.efs.sante.fr .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie

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English :

Blood drive at the Laissac administrative center from 2pm to 6:30pm.

L’événement Don du sang à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)