UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laissac-Sévérac l'Église

Don du sang à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

jeudi 10 septembre 2026 · Laissac-Sévérac l'Église

Don du sang à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Ville
12310 Laissac-Sévérac l'Église
Département
Aveyron
Tarif

Laissac-Sévérac l’Église

Don du sang à Laissac

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-09-10 2026-11-19

Collecte de sang au centre administratif de Laissac de 14h à 18h30.
Collecte de sang à Laissac.
 Privilégiez la prise de rendez-vous dondesang.efs.sante.fr   .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blood drive at the Laissac administrative center from 2pm to 6:30pm.

L’événement Don du sang à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Laissac-Sévérac l'Église (Aveyron)