Don du sang à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
jeudi 10 septembre 2026 · Laissac-Sévérac l'Église
Informations pratiques
Laissac-Sévérac l’Église
Don du sang à Laissac
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-09-10 2026-11-19
Collecte de sang au centre administratif de Laissac de 14h à 18h30.
Collecte de sang à Laissac.
Privilégiez la prise de rendez-vous dondesang.efs.sante.fr .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blood drive at the Laissac administrative center from 2pm to 6:30pm.
L’événement Don du sang à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Laissac-Sévérac l'Église (Aveyron)
- Petite soirée Flash Tattoo à La Bascule Laissac-Sévérac l’Église 11 septembre 2026
- Visite libre de l’église de Laissac, Église de Laissac, Laissac-Sévérac l’Église 19 septembre 2026
- Fête de la Récup’ à la Transformerie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église 4 octobre 2026
- Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église 11 novembre 2026
- Soirée Burger Vélo Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église 21 novembre 2026