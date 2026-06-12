Don du sang à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon Auditorium de l’Opéra de Dijon Dijon mardi 16 juin 2026.

Dijon

Don du sang à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon

Auditorium de l’Opéra de Dijon 18 Boulevard de Verdun Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-16

Dans le cadre la Journée mondiale des donneurs de sang, organisée par l’Établissement français du sang L’EFS de Dijon organise une grande collecte de sang les mardi 16 et mercredi 17 juin 2026 à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon, avec près de 600 donneurs attendus !! .

Auditorium de l’Opéra de Dijon 18 Boulevard de Verdun Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Don du sang à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon

L’événement Don du sang à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès