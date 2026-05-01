Lejay Lagoute, créateur de la crème de cassis Rue Étienne Dolet Dijon
Lejay Lagoute, créateur de la crème de cassis Rue Étienne Dolet Dijon mercredi 20 mai 2026.
Dijon
Lejay Lagoute, créateur de la crème de cassis
Rue Étienne Dolet Maison Lejay Lagoute Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-12-16 15:30:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-17 2026-07-08 2026-08-19 2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16
LEJAY LAGOUTE, créateur de la Crème de Cassis en 1841
Le site d’élaboration de la célèbre Crème de Cassis de Dijon LEJAY LAGOUTE vous ouvre ses portes pour découvrir ses secrets d’élaboration.
Une recette inchangée depuis 1841, qui fait la fierté de son personnel et qui fait rayonner le Cassis de Dijon à travers le monde.
Une visite à la fois pédagogique et gourmande ouverte à tous.
Devenez incollable sur l’histoire de ce produit emblématique de notre région !
Nos produits sont disponibles à la suite de la visite dans les boutiques de Dijon telles que la Chocolaterie de Bourgogne, la cave de la cité, la Planche, Plaisirs de France, Au Duché de Bourgogne.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
Rue Étienne Dolet Maison Lejay Lagoute Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
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English : Lejay Lagoute, créateur de la crème de cassis
L’événement Lejay Lagoute, créateur de la crème de cassis Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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