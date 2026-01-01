Atelier de réparation d’outils du numérique Association Désobsolescence Dijon

Atelier de réparation d’outils du numérique

Association Désobsolescence 2 rue des corroyeurs Dijon Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-13 15:00:00

fin : 2026-11-25 19:00:00

2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26

Vos appareils nécessitent un entretien ou une réparation (logiciel ou matériel), de type ordinateur portable ou fixe, tablette, téléphone, périphérique ? Nous vous aiderons à les remettre en état, soit en vous conseillant, soit en vous accompagnant directement dans leur réparation.

Venez découvrir qu’un ordinateur, c’est comme un vélo quand il a un problème ça se répare ! .

English : Atelier de réparation d’outils du numérique

