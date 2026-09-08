Don du sang au musée d’Art et d’Archéologie, Musée d’Art et d’Archéologie, Senlis

Informations pratiques

Don du sang au musée d’Art et d’Archéologie Lundi 5 octobre, 10h00, 14h30 Musée d’Art et d’Archéologie Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T14:30:00+02:00 – 2026-10-05T17:00:00+02:00

Face à la pénurie de sang à laquelle doivent faire face les hôpitaux, les musées se mobilisent et prêtent leurs salles le temps d’une journée à l’Établissement français du sang. Après le don – et le goûter d’usage – les donneurs peuvent visiter librement et gratuitement les collections.

Vous pouvez donner, même sans inscription préalable ! Il suffit de se présenter à l’entrée du musée.

Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/museeAAsenlis [{« type »: « link », « value »: « http://dondesang.efs.sante.fr »}]

Les donneurs remontent aux époques gallo-romaines et médiévales pour donner leur sang dans un cadre agréable et enrichissant. Visite gratuite et libre des collections après le don !

EFS