Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29

2026-04-29 2026-06-25

L’amicale des donneurs de sang d’Aurec-sur-Loire organise une collecte de don de sang.

Prendre rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/.

English :

The Aurec-sur-Loire blood donor association organizes a blood drive.

Make an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/.

