Don du sang Salle des fêtes Aurec-sur-Loire
Don du sang Salle des fêtes Aurec-sur-Loire mercredi 29 avril 2026.
Don du sang
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29 2026-06-25
L’amicale des donneurs de sang d’Aurec-sur-Loire organise une collecte de don de sang.
Prendre rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/.
.
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Aurec-sur-Loire blood donor association organizes a blood drive.
Make an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/.
L’événement Don du sang Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène