Don du sang Rue Max Boirot Bourbon-Lancy

Don du sang

Rue Max Boirot Complexe Marc Gouthéraut Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2026-10-12

fin : 2026-10-12

2026-10-12

Votre geste compte, 1 don = 3 vies sauvées.

Le don du sang est un geste important, ils comptent sur vous.

Le don de plasma est tout aussi important, pensez à vous renseigner ! .

donsangbly@gmail.com

