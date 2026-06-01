Don du sang, Centre Socio-Culturel, Rousson
Don du sang, Centre Socio-Culturel, Rousson lundi 8 juin 2026.
Don du sang Lundi 8 juin, 14h30 Centre Socio-Culturel Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T14:30:00+02:00 – 2026-06-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T14:30:00+02:00 – 2026-06-08T19:00:00+02:00
Prenez rendez-vous sur le site de l’EFS.
Centre Socio-Culturel Les prés de Trouillas, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/161159/sang?ville=rousson »}]
Ensemble, sauvons des vies… Santé Solidarité
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