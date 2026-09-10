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Don du sang — CHANTENAY – Salle de l’Égalité, Nantes CHANTENAY – Salle de l’Égalité Nantes

mardi 13 octobre 2026 · CHANTENAY - Salle de l'Égalité · Nantes

Don du sang — CHANTENAY – Salle de l’Égalité, Nantes CHANTENAY – Salle de l’Égalité Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
CHANTENAY - Salle de l'Égalité
Adresse
6 Boulevard Léon Jouhaux 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 15:30 – 19:30
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- après-midi : 15h30 – 19h30 Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

CHANTENAY – Salle de l’Égalité Nantes 44100
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


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