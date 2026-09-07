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Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron, Espace de la Vallée, Sautron

jeudi 17 septembre 2026 · Espace de la Vallée · Sautron

Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron, Espace de la Vallée, Sautron

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Espace de la Vallée
Adresse
Rue de la Mairie 44880 Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron Jeudi 17 septembre, 15h30 Espace de la Vallée Loire-Atlantique

Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T15:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T15:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:30:00+02:00

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS).

Horaires d’ouverture

  • après-midi : 15h30 – 19h30

Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place.

Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

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Collecte de don du sang de l’Établissement français du sang (EFS). don du sang collecte de sang

Établissement français du sang

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