Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux », Musée de Sautron, Sautron

Informations pratiques

Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux » 19 et 20 septembre Musée de Sautron Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux ».

L’association Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine présente l’oeuvre de ce célèbre dessinateur et graveur sautronnais avec des photos, textes et recueil de gravures.

Samedi et dimanche de 10h30 à 19h, au Musée (en face de la mairie).

Musée de Sautron 27 rue de la Vallée 44880 Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://sautron.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.77.88.48 »}]

Exposition photos « Sautron d’hier et d’aujourd’hui », proposée par Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine

archives associations Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine