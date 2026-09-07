Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux », Musée de Sautron, Sautron
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Sautron · Sautron
Informations pratiques
Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux » 19 et 20 septembre Musée de Sautron Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux ».
L’association Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine présente l’oeuvre de ce célèbre dessinateur et graveur sautronnais avec des photos, textes et recueil de gravures.
Samedi et dimanche de 10h30 à 19h, au Musée (en face de la mairie).
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Exposition photos « Sautron d’hier et d’aujourd’hui », proposée par Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine
archives associations Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine
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