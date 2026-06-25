Don du sang Gannat
Don du sang Gannat jeudi 25 juin 2026.
Gannat
Don du sang
EHPAD Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 15:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-16 2026-08-26
Avec la participation de votre association pour le don du sang bénévole. Se munir d’une carte d’identité et ne pas venir à jeun.
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EHPAD Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
With the participation of your voluntary blood donation association. Please bring your identity card and do not come on an empty stomach.
L’événement Don du sang Gannat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule
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