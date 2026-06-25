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Don du sang Gannat

Don du sang Gannat jeudi 25 juin 2026.

Adresse
EHPAD
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Début
jeudi 25 juin 2026
Fin
jeudi 25 juin 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Gannat

Don du sang

EHPAD Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 15:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :
2026-06-25 2026-07-16 2026-08-26

Avec la participation de votre association pour le don du sang bénévole. Se munir d’une carte d’identité et ne pas venir à jeun.
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EHPAD Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

With the participation of your voluntary blood donation association. Please bring your identity card and do not come on an empty stomach.

L’événement Don du sang Gannat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule

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