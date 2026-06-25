Gannat

Don du sang

EHPAD Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 15:00:00

fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-16 2026-08-26

Avec la participation de votre association pour le don du sang bénévole. Se munir d’une carte d’identité et ne pas venir à jeun.

.

EHPAD Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the participation of your voluntary blood donation association. Please bring your identity card and do not come on an empty stomach.

L’événement Don du sang Gannat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule