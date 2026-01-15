Don du sang Kandahar Les Houches
Don du sang Kandahar Les Houches mardi 20 octobre 2026.
Don du sang
Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 16:00:00
fin : 2026-10-20 19:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Un geste généreux, un geste indispensable, un geste responsable. Venez nombreux, votre don sauve des vies !
Prise de rendez-vous possible en ligne https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
.
Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 41 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A generous gesture, an essential gesture, a responsible gesture. Your donation saves lives!
Appointments can be made online: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
L’événement Don du sang Les Houches a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc